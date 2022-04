Polícia apreende 800 quilos de maconha estampada com foto de Neymar

O carregamento estava escondido em 13 pneus de um caminhão.

Paraná – A polícia do Paraguai apreendeu nesta quarta-feira (6) mais de 800 quilos de maconha que estavam sendo transportados em um caminhão dentro de pacotes estampados com a foto do jogador Neymar e que se supõe que tinham o Brasil como destino.

Durante a operação, foram detidos o motorista e seu ajudante.

O agente fiscal identificado como Elvio Aguilera Vázquez, encarregado da unidade especializada no combate ao tráfico de drogas da região de Alto Paraná, disse que o carregamento estava escondido em 13 pneus do veículo, segundo informou à Agência internacional Efe.

O entorpecente foi dividido em embalagens nas quais se pode ver uma etiqueta com a fotografia do jogador, acrescentou o agente. O número 420 também constava do rótulo. Aguilera explicou que o caminhão foi interceptado na cidade de Hernandarias e aparentemente se dirigia para Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil.

Durante a operação, foram detidos o motorista e seu ajudante, que foram autuados e permanecerão à disposição da justiça em Hernandarias. Segundo o agente, a apreensão foi resultado de um trabalho de inteligência da Polícia Nacional do Paraguai.

Fonte: portald24