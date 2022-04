Poliana, esposa de Leonardo, é flagrada durante banho e corpo fica completamente à mostra: “Mata o papai”

Poliana Rocha ganhou muito destaque nas redes sociais de uns tempos para cá. A esposa do cantor sertanejo Leonardo virou uma das digitais influencers mais famosas do meio sertanejo e ostenta uma legião de fãs.

Com um corpo impecável, a jornalista mostra sua rotina de treinos e afazeres nas redes sociais e acaba cativando os seguidores. Mas, o que faz sucesso mesmo é o corpo esbelto da esposa de Leonardo. Com um bumbum gigante, as pernas torneadas, a barriga seca e os seios enormes, a loira mãe de Zé Felipe deixa todos completamente sem fôlego.

NAS REDES SOCIAIS

Recentemente, Poliana Rocha causou alvoroço nas redes sociais ao surgir com um biquíni tomara que caia transparente que cobria apenas o bico dos seios, deixando todo resto da região à mostra. Na sequência de fotos, a poderosa também empinou o bumbum gigante com um fio-dental minúsculo preto.

Na sequência de fotos, Poliana Rocha aparece tomando uma ducha na fazenda Talismã em frente ao lago que beira a piscina da mansão no local. A poderosa levanta os braços para se molhar e exibe o corpo escultural de diferentes ângulos. “Lavando os pés e a alma para novas caminhadas… A água tem esse dom: renovar!”, escreveu a esposa de Leonardo na legenda.

Nos comentários, a jornalista e mãe de Zé Felipe recebeu uma enxurrada de elogios: “Assim vc mata o papai”, disse um seguidor. “Que corpo é esse deusaaaa 😮😍”, escreveu a musa fitness Gracyanne Barbosa. “que isso hein bb cada dia melhor isso ai da de dez a zero em muitas novinhas por ai leozin ta bem viu parabéns kkkk”, ponderou mais um. “Lindaaa demais vc transmite uma paz tão grande”, revelou outra fã de Poliana Rocha. “Gente muito linda mas o biquíni não infelizmente”, disse outra.

Por TVFOCO