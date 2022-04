PMAC capacita Assessoria de Inteligência para operar “drones”

Entre os dias 4 e 8 de abril, a Assessoria de Inteligência da Polícia Militar do Acre (Asseiac/PMAC) participou do 1⁰ Curso de Operador de Aeronaves Remotamente Pilotadas (CORPA), os chamados drones. A capacitação faz parte do planejamento estratégico da instituição, que prevê a formação e aprimoramento profissional como determinantes para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Na ocasião, foram formados 22 novos pilotos, com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil (PC), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O curso somou uma carga horária de 50h/aula e contemplou diversas matérias, como Vôo Noturno, Planejamento de Operações de Inteligência utilizando RPA e Legislação, dentre outras.

Os novos pilotos estão aptos para operar drones em operações de inteligência, e apoiar em levantamento de informações em todo o Estado.

Fonte: Assessoria da PMAC