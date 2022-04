PM prende três homens e apreende arma de fogo no Bujari

Policias militares prenderam três homens e apreenderam uma arma de fogo, durante abordagem no município do Bujari, na sexta-feira, 15.

Os militares realizavam patrulhamento quando avistaram os três suspeitos, que ao perceberem a presença policial adentraram bruscamente em um terreno. A guarnição conseguiu realizar a abordagem e busca pessoal, encontrando uma chave de carro com um dos homens. Em conversa, os três envolvidos não conseguiram responder aos questionamentos e entravam em contradição.

Os policiais conseguiram a informação do possível carro que os indivíduos estavam e com apoio de outra viatura foram ao local e realizaram uma busca veicular, encontrando uma pistola PT58 Taurus, com 9 munições.

Os militares conduziram os envolvidos à delegacia juntamente com armamento apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fonte: Assessoria da PMAC