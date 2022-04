PM apreende duas armas de fogo e captura foragido na Vila Albert Sampaio

Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM/PMAC) apreendeu na sexta-feira, 15, duas armas de fogo e capturou um foragido da justiça na Vila Albert Sampaio, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, chegando ao local, encontraram a vítima, que apresentava marcas de agressão na cabeça. Os policiais foram informados de que o suposto agressor tinha armas de fogo em casa.

O indivíduo foi abordado e após buscas na residência, encontraram duas armas (uma carabina de pressão adaptada para calibre 22 e uma escopeta de fabricação caseira). Foi constatado ainda que o envolvido é foragido do sistema prisional e responde por um homicídio ocorrido em Rondônia.

Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia, juntamente com as armas, para que fossem tomadas a medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria da PMAC