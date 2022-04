PM apreende arma de fogo no interior do Acre

Policiais militares apreenderam uma arma de fogo neste domingo, 10, no município do Bujari. A ação ocorreu após denúncia de populares.

Os militares receberam informações de que um indivíduo (monitorado por tornozeleira eletrônica) estava andando pelas ruas com uma arma de fogo. A guarnição obteve informações, via Copom, sobre o paradeiro do envolvido, foram ao endereço e o encontraram com uma pistola Glock calibre 380, com cartucho com 11 munições, além de quantia em dinheiro.

Os militares encaminharam o envolvido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o armamento apreendido e o dinheiro, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fonte: Assessoria da PMAC