PM apreende 264 trouxinhas de entorpecentes na Vila Betel

Uma Guarnição do 1° Batalhão de Polícia Militar (1°BPM) apreendeu entorpecentes durante abordagem a dois indivíduos, na sexta-feira, 22, na Vila Betel.

Os militares realizavam patrulhamento em uma região conhecida pela comercialização de entorpecentes. A equipe avistou uma dupla sentada em uma calçada em atitude suspeita e procederam uma busca pessoal em ambos os homens, encontrando com um deles uma pequena quantia em dinheiro e com o outro dois potes plásticos contendo no total 264 trouxinhas de substância aparentando ser cocaína.

Os policiais conduziram os envolvidos à delegacia, juntamente com todo material ilícito apreendido, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Fonte: Assessoria da PMAC