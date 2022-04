Piracema de mandi movimenta comércio de peixe em Cruzeiro do Sul

A primeira piracema de mandi, período de reprodução dos peixes, tem atraído a população de Cruzeiro do Sul ao rio Juruá. Muitos têm aproveitado o período para garantir o pescado, tanto para consumo próprio como para faturar uma renda extra.

Cosmo Cauassa vende peixe há 16 anos. Ele diz que a venda durante a Semana Santa não foi tão boa, mas que a chegada do mandi aumenta a expectativa de vendas. Uma verdureira, por sua vez, diz que a procura por verduras na Semana Santa foi grande.

O pescador, Raimundo Nonato de Sousa Brito, comemora a chegada da piracema. “Estamos aguardando as águas descerem mais, pois existem vários tipos de peixe, da matrinxã ao caparari, mas o mandi é a preferência da população”, explica.

A maioria do pescado comercializado no município vem parte da parte de baixo dos rios do Amazonas. Haverão mais peixes à medida que o rio for baixando — no início do mês de maio.