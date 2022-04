PGE convoca candidatos nomeados ao cargo de procurador a apresentarem documentos

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) convocou, por meio do Diário Oficial desta segunda-feira, 18, onze dos doze candidatos a procurador do Estado, nomeados na semana passada, para apresentarem exames e documentos necessários para a posse.

“A previsão é que a cerimônia de posse ocorra no dia 29 de abril de 2022, data em que a Procuradoria-Geral do Estado celebrará 45 anos de sua criação”, reforça Leonardo Silva Cesário Rosa, procurador-geral do Estado, em exercício.

Os candidatos têm até o dia 28 de abril de 2022, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para entregar os documentos solicitados na sede da PGE, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 2.852, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Entre os documentos solicitados estão cópia autenticada do diploma de Bacharel em Direito e atestado de capacidade física e psíquica, fornecido pela Junta Médica Oficial do Estado do Acre.

Além destes, estão sendo solicitados exames médicos, emitidos em até 180 dias anteriores à sua apresentação: avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax com laudos, avaliação neurológica, avaliação oftalmológica com exame de acuidade visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos), avaliação infectológica com exame de sorologia de hepatite “A” e “B” e avaliação psiquiátrica.

Após obter todos os laudos médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 26 de abril de 2022, no horário de 8h às 11h, à Junta Médica Oficial do Estado, localizada na Rua Benjamin Constant, 351, bairro Cerâmica, telefone (68) 3215-4332.

Em caso de não comparecimento ou não apresentação dos documentos, o candidato não tomará posse.

Fonte: Agência Acre