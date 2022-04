Petrobras anuncia reajuste de 19% no gás natural

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (29) novo reajuste de preços do gás natural. A partir de 1º de maio, o valor repassado às refinarias será 19% maior que o que vigorou no último trimestre, de fevereiro a abril.

Uma eventual nova mudança nos preços só será possível a partir de 31 de julho, de acordo com o contrato firmado entre a estatal e as refinarias.

O preço do gás natural e do petróleo, de acordo com a política da empresa, varia de acordo com o valor do dólar e com o preço internacional dos produtos.

A Petrobras esclarece, no fim da nota divulgada à imprensa, que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais.

Por R7