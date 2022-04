Pesquisa: com menor rejeição, Jenilson cresce e assume segundo lugar; Gladson ainda lidera disputa pelo Governo do Acre

A nova pesquisa de intenção de votos para o Governo do Acre traz um cenário completamente diferente das que foram divulgadas até agora. O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) assumiu a vice-liderança da preferência do eleitor acreano, saindo da casa dos 7% nas pesquisas anteriores e saltou para 24,1%, conforme dados do Instituto Phoenix, divulgados neste sábado (2).

Apesar de o governador Gladson Cameli (Progressistas) ainda liderar o páreo, os números mostram um crescimento surpreendente e animador para os concorrentes, especialmente para o parlamentar estadual, que ultrapassou a casa dos 24% da preferência eleitoral, além de ter a menor rejeição entre os postulantes ao cargo o que possibilita ainda mais o seu crescimento no decorrer dos próximos meses.

Segundo os dados do Instituto Phoenix, no levantamento estimulado que é aquele onde se apresenta os nomes ao entrevistado, se a eleição fosse hoje, Gladson Cameli teria 31% dos votos, mantendo-se estagnado em relação as pesquisas anteriores. Jenilson Leite aparece em segundo lugar com 17, 9%. Seguido pelo senador Sérgio Petecão (PSD) com 13,8% e Mara Rocha (MDB) 9,3% . Nilson Euclides (PSol) tem 1,8% e demais concorrentes somam 0,6%. Além disso, 8,4% não marcou nenhum dos citados e outros 17,2% ainda não sabem em quem votar.

Quando a aferição considera somente os votos válidos, Cameli aparece com 41,7%, Jenilson 24,1%, Petecão 18,6%, Mara Rocha 12,5% e Nilson Euclides teria 2,4% votos. Isso levaria a eleição para o segundo turno.

A pesquisa também traz dados somente do eleitorado da Capital, onde foram entrevistados 449 pessoas no total. Nesse caso, o cenário se mantém, sendo que 27,4% dos entrevistados são favoráveis à reeleição de Gladson e 16,5% preferem o médico Jenilson Leite. A deputada Mara Rocha ficaria em terceiro lugar com 15,4%, e o senador Petecãoa teria o apoio de 11,6% dos eleitores rio-branquense. O professor Nilson Euclides soma 1,3%, e 9,8% votaria nulo e 17,1% ainda não sabe em quem votar.

A margem de confiança da pesquisa é de 95% e está registrada no Tribunal Regional do Acre sob o protocolo nº 06900/2022-AC.

Imagem: Assessoria