Perfil anuncia que Arthur Aguiar e Maíra Cardi não vão durar e expõe prova: “Vídeo deles brigando”

Arthur Aguiar e Maíra Cardi foram flagrados tendo uma suposta discussão. O perfil Galo Intruso ainda citou que acredita que o casal não vá para frente. Apesar de todo o esforço da ex-BBB para fazer o amado campeão, a relação deles pode não ir para frente.

Mas, dentro do BBB22, Arthur Aguiar mostrou que quer manter o relacionamento. Ao falar com Paulo André e Pedro Scooby, em confidenciou o seu medo. “Eu já entrei nessa, já, de ‘mano, será que quando eu sair minha mulher falar assim’: ‘Sei lá, vi que foi de boa ficar sem você, e depois de tudo que a gente já passou acho melhor cada um seguir com a vida’. Já entrei nessa bad”, falou Arthur.

Dessa forma, Arthur tentou consolar ele: “Mas isso de ‘basta’ pode ser com você lá fora”. “Pode ser comigo lá fora, no caso. Mas aqui a gente não tem notícia. Você não vê nada acontecendo”, explicou o marido de Maíra Cardi em seguida.

Vale lembrar, que desde o casamento, Arthur Aguiar e Maíra Cardi terminaram ao menos duas vezes. Sendo assim, o cantor e ator tem medo do que possa está ocorrendo aqui fora sem seu consentimento.

COMERCIAL POLÊMICO

Na campanha publicitária exibida nesta sexta-feira (04), antes do BBB22 em horário nobre na Globo, Maíra Cardi acabou expondo novamente as traições que sofreu do marido Arthur Aguiar, que está confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Maíra Cardi que participou do BBB9, foi a estrela do comercial de um banco, dando conselhos enquanto especialista em “dividir” e fazendo alusão às ‘traições’ de Arthur Aguiar, hoje integrante do Camarote do BBB22.

“Eu já cansei de ouvir ‘paga na mesma moeda’, mas eu não funciono assim”, iniciou Maíra. O texto ainda faz outras referências à vida do casal durante todo o vídeo e finaliza com a frase: “De dividir, eu entendo”.

Por TVFOCO