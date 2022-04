Pela terceira vez Cruzeiro do Sul será representada no The Voice

O pequeno Arthur Marçal, que faz parte do Conservatório de Música do Vale do Juruá, será uma das atrações do talent show brasileiro produzido e exibido pela TV Globo, The Voice.

Essa será a terceira vez que o município de Cruzeiro do Sul (AC), será representado na atração da Rede Globo. O garoto está contado para participar da edição kids do programa que vai ao ar a partir da próxima dia 1 de maio.

O Conservatório de Música do Vale do Juruá, já revelou Lóren Medeiros e o professor Gustavo Matias que também já passaram pelo palco do programa.

Fonte: Jurua em Tempo