Paulo André conquista o Brasil, rouba público de Arthur e é escolhido pra ganhar o BBB: “Campeão”

Uma das coisas mais óbvias no Brasil atualmente é que Arthur Aguiar vai ser o vencedor do BBB22, mas e se uma zebra aparecesse no meio do caminho e acumulasse público suficiente para confrontar o marido de Maíra Cardi? Bem, se existe alguém lá dentro capaz disso, ao que tudo indica é Paulo André.

Isso porque o rapaz vem há muito tempo sendo um dos integrantes mais amados pelo público do sofá e acabou conquistando muito mais gente com duas atitudes recentes. A primeira delas foi a “entrega” da liderança para Lina — que acabou se voltando contra ele apenas dois dias depois e o colocou no paredão sem dó.

Paulo André e Arthur Aguiar no BBB22

A segunda delas foi a reação dele com a volta de Arthur Aguiar, com muitas pessoas vendo humanidade na atitude do rapaz. E muitos ficaram ainda mais ao lado dele depois que o favorito do público se voltou contra seu melhor amigo e decidiu o confrontar por não ter sido salvo, o que foi visto como egoísmo.



BBB22: Paulo André foi quem mais sentiu a saída de Arthur Aguiar (Foto: Reprodução)

Ao que tudo indica, pode estar havendo uma reação de migração de parte da torcida de Arthur para Paulo André, tendo sido o atleta escolhido para vencer o programa. Foi o que mostrou uma pergunta feita pela famosa página de fofocas ‘Choquei’ no Instagram, que pediu para o público escolher entre os dois e Scooby.

Vitória escancarada?

Surpreendendo todo mundo, a maior parte das respostas era clamando por uma vitória de Paulo André, com alguns comentários isolados defendendo Arthur Aguiar. Com o somatório da torcida de outros participantes, o reinado do ator pode estar sendo ameaçado pela pessoa mais próxima a ele no programa.

pa tá com favoritismo enorme no instagram para ser o campeão dessa edição #bbb22 pic.twitter.com/i7eaGtG6OJ — cris dias (@crisayonara) April 10, 2022

Fonte: Tv Foco