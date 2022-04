Patrulha Maria da Penha da PM do Acre é destaque nacional no enfrentamento à violência contra a mulher

Como fruto do trabalho desenvolvido na prevenção e combate à violência contra a mulher, a Patrulha Maria da Penha (PMP), da Polícia Militar do Acre (PMAC), é uma das indicadas para receber o Selo de Práticas Inovadoras relacionadas ao enfrentamento à violência contra meninas e mulheres em 2021, no período da pandemia da covid-19. Promovida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a seletiva está em fase de avaliação.

Inscrita na categoria direcionada a agentes públicos de segurança na ativa, a Patrulha Maria da Penha concorre com seu programa Patrulha Itinerante, que leva aos mais diversos locais da capital do estado, informações sobre os diferentes tipos de violência, nem sempre conhecidos pelas mulheres, além de orientações para estimular possíveis denúncias por parte de quem passa ou presencia o problema.



Promovida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a seletiva do premio está em fase de avaliação. Foto: cedida

Na fase inicial, outros 47 projetos de diversos estados do país, como São Paulo, Maranhão, Paraná e Mato Grosso, foram inscritos. Após uma primeira seleção, a PMP foi uma das oito escolhidas. Além de concorrer ao selo, terão espaço garantido na Casoteca FBSP, onde ficam disponíveis publicações (livros físicos, e-books, vídeos, entre outras) que retratam as iniciativas de destaque em cada ano.

A coordenadora da PMP, tenente-coronel Alexsandra Rocha, se sente lisonjeada pelo programa estar entre os melhores do Brasil no combate à violência contra a mulher. “Só o fato de ter nosso trabalho disponível na Casoteca do FBSP como uma iniciativa de destaque já é motivo de orgulho. Tenho muito a agradecer às equipes, que se dedicam diariamente a essa causa tão importante que, infelizmente, afeta tantas mulheres, não só no nosso estado, mas em todo o país”, diz a oficial.

O que é o FBSP?

O projeto leva aos mais diversos locais da capital do estado, informações sobre os diferentes tipos de violência. Foto: cedida

Instituído em 2006, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) é uma organização não-governamental, apartidária e sem fins lucrativos, que busca contribuir para dar transparência às informações sobre violência e políticas de segurança, e encontrar soluções baseadas em evidências.

Composto por pesquisadores, cientistas sociais, gestores públicos, além de integrantes das forças de segurança pública (policiais federais, civis e militares) e de operadores da justiça e profissionais de entidades da sociedade civil, o FBSP apresenta importantes estudos e dados acerca do cenário da violência no Brasil, como o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência.

Selo de Práticas Inovadoras

Como forma de reconhecer práticas com potencial de transformação em cenários vulneráveis à violência, o fórum criou, em 2017, o Selo FBSP, que visa disseminar o conhecimento produzido por e para profissionais da segurança pública. A premiação abrange duas categorias: agentes do sistema de justiça e agentes públicos de segurança na ativa, e neste se insere a Patrulha Maria da Penha da PMAC.

Fonte: Agência do Acre