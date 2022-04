Pastor é preso após confessar manter relação com menina de 12 anos

Um pastor de 38 anos, de uma igreja evangélica em Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi preso nesta segunda-feira (25), após confessar manter relações sexuais com uma menina de 12 anos que frequentava o templo religioso no bairro Jardim Coronel. Segundo o homem, os dois se envolviam há aproximadamente dois meses.

De acordo com informações obtidas pelo g1 nesta terça-feira (26), o caso chegou ao 2° Distrito Policial de Itanhaém na manhã de segunda. O caso foi apresentado por duas testemunhas para quem o pastor revelou manter o relacionamento amoroso, que inclusive julgou ser errado.

De acordo com a polícia, Luiz Alberto Pacifico Soares é casado, tem uma filha, e a família não sabia sobre o envolvimento dele com a menor. Diante da situação, as testemunhas teriam informado sobre o relacionamento à mãe da vítima e, depois, seguido à unidade policial.

A partir do relato que configura crime, equipes de polícia foram até o endereço da família da vítima de 12 anos. A mãe conversou com a filha, que confirmou a situação, afirmando ter mantido relações sexuais, sem preservativo, com o pastor em dois encontros.

Segundo o investigador à frente do caso, o religioso se encontrava com a menor nos fundos de uma casa em construção, que fica em frente à residência da vítima.



Após a menina confirmar o crime, mãe, vítima, testemunhas e o pastor foram encaminhados ao Distrito Policial, onde foi registrada a ocorrência.

Segundo informações obtidas pelo g1, inicialmente o pastor não quis confessar o crime, mas, depois de ser indagado e ver provas sobre o caso, admitiu manter o relacionamento amoroso com a menina e afirmou que este acontecia há aproximadamente dois meses.

Após o registro e a confissão do pastor, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que expediu o mandado de prisão preventiva contra o homem de 38 anos. Ele foi detido e encaminhado à cadeia pública de Peruíbe ainda na segunda-feira. O g1 contatou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.



