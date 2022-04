Passageiros vivem momentos de pânico durante assalto em ônibus de Rio Branco: ‘foi um terror’

Passageiros de um ônibus da linha Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco, viveram momentos de pânico no início da noite dessa segunda-feira (25) durante um assalto. Dois homens armados invadiram o coletivo e roubaram diversos pertences.

A dupla ainda obrigou o motorista dirigir até o Residencial Rosalinda, desceu no local e fugiu. A Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi preso. Os criminosos estariam armados com escopetas.

Uma passageira, que pediu para não ter o nome divulgado, falou que os suspeitos xingaram o motorista e tomaram bolsas, celulares, joias e outros pertences dos ocupantes. “Levaram muitos celulares. Fizeram o motorista entrar no Rosalinda para deixá-los lá. Falaram tantos palavrões com o motorista”, lamentou.

A vítima disse ainda que uma mulher chegou a desmaiar durante o assalto. Ela recordou que um dos criminosos ficou na parte da frente do veículo e o outro na parte de trás. O rapaz que estava atrás anunciou o assalto e saiu recolhendo os objetos.

“Foi um terror, terror mesmo. Tive muito medo dele atirar, mas, de repente, quando eles desceram, ligamos para a polícia, vieram dois carros e eles correram”, falou.

