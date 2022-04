Participante do Big Brother Brasil que sofreu traumatismo craniano passará por uma cirurgia urgente

Na tarde desta última terça-feira (5), o ex BBB, Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro, teve um novo boletim médico divulgado por sua assessoria.

Segundo a nota divulgada por sua assessoria, Rodrigo Mussi passará por uma nova cirurgia e já teve as máquinas retiradas da sua cabeça.

Rodrigo Mussi teve o monitor da cabeça retirado e fará uma cirurgia quinta-feira, na perna, para a remoção da ‘gaiola’”.

A nota ainda revela que o ex BBB está tendo boa recuperação e que logo acordará do coma induzido: “Continua agitado e se mexendo bastante, mas o despertar do Rodrigo precisa ser calmo e controlado, por isso, os médicos estão controlando a sedação da melhor forma para ele. A família pede que continuem com as correntes de orações e sente que ele acordará em breve”.

HORAS FUNDAMENTAIS

Após algumas cirurgias feitas na última sexta-feira, o irmão de Rodrigo, Diogo, disse que as próximas horas são fundamentais para a recuperação de Rodrigo.

Em entrevista ao fofocalizando do SBT e a outros diversos jornalistas que estavam na porta do hospital aguardando por notícias, Diogo disse que as próximas horas de Rodrigo são ‘Primordiais’:

“Ele está se recuperando. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e a partir agora, cada hora, cada minuto depende dele. Agora é esperar. As próximas 48 horas são primordiais para a sua melhora, para a sua recuperação”, afirmou o irmão do ex BBB

Segundo Diogo Mussi, o próximo boletim médico sairá entre o sábado (2) e domingo (3), e desmentiu fatos sobre transferência do irmão.

“As cirurgias foram muito bem sucedidas. Os médicos são excelentes. A equipe médica do HC é muito boa. Então, assim, ele está em boas mãos. Agora é a gente aguardar e torcer”

Por TVFOCO