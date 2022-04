Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Iza e Sabrina Sato: confira aqui as parciais de qual a melhor rainha de bateria do carnaval 2022

Santo André, 24 de abril, por Helen Batista – Maravilhosas, as rainhas de bateria Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Iza e Sabrina Sato deram um show a parte no Carnaval 2022. E o que mais está surpreendendo são as parciais do GShow. Veja, em seguida, o que o portal É Mais MT apurou para nossos leitores sobre essas beldades.

Claro que, além de Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Iza e Sabrina Sato, outras também brilharam no Carnaval 2022 a frente da bateria de suas escolas de samba. São elas: “Giovana Angélica, Érica Januza, Raissa Oliveira, Evelyn Bastos, Lexa, Bianca Monteiro, Thay Magalhães e Rafaela Gomes”.

Lindas e maravilhosas, todas elas brilharam no carnaval 2022, entretanto, o GShow fez uma enquete para saber do público qual a melhor rainha de bateria esse ano. Conferimos as parciais até o momento e trouxemos para vocês, confira abaixo:

Paolla Oliveira brilhou no carnaval 2022 como rainha de bateria

Paolla Oliveira até o momento é a campeã com 44,2% dos votos, em segundo vem Viviane Araújo 31,19%, Iza vem em terceiro com 7,23% e Sabrina Sato em quarto com 5,13. Será que já podemos dizer que temos uma campeã?

A atriz Paolla Oliveira realmente ganhou muitos elogios em seu desfile, afinal, ela incorpora mesmo na avenida e dá o seu melhor. Em um vídeo que ela compartilhou a pouco em seu Instagram, a rainha de bateria mostrou todo seu potencial com a seguinte legenda: “Laroyê, Exu! Parabéns, @granderio, campeã do Estandarte de Ouro do Carnaval 2022. Orgulhosa, feliz e emocionada com esse desfile”.

Viviane Araújo também mostrou o que é samba no pé

Grávida, Viviane Araújo mostrou na avenida o que é ter samba no pé e emocionou seus seguidores e fãs: “A emoção de poder voltar a pisar na Marquês de Sapucaí depois de quase dois anos sem os nossos desfiles e carregando meu filho no meu ventre é algo q ainda não consegui superar!!! Só agradeço a Deus por me permitir viver esse sonho”, comentou.

Enfim, a verdade é que todas foram maravilhosamente bem como rainhas de bateria, resta saber, quem vai ser a mais votada, na sua opinião, quem foi a melhor?