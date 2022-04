Pais de menina de 2 anos morta pelo padrasto passam mal durante enterro

Uma menina de apenas 2 anos foi morta pelo padrasto na última terça-feira, Maitê Brambila dos Anjos foi encontrada pelos pais com um corte profundo na garganta. O homem confessou o crime e já está preso, o caso aconteceu em uma residência de Treze Tílias, Meio-Oeste de Santa Catarina.

Os pais da menina estavam em um processo de separação e o ex-companheiro da mãe estava cuidando da menina. Os pais passaram mal durante o enterro de Maitê, que ocorreu ontem e terminou hoje. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Treze Tílias. Cestas com flores foram colocadas nas calçadas próximas ao cemitério como forma de homenagem à menina.

Durante o enterro, o pai da menina precisou ser amparado e auxiliado por familiares. Uma ambulância precisou ser acionada e encaminhou o pai e a mãe de Maitê para o hospital da cidade para receberem atendimento médico. Na tarde da última quarta-feira o pai da menina publicou uma mensagem nas redes sociais lamentando não conseguir proteger a filha.

“Me perdoe minha filha, se não fui um bom pai, se não te protegi o suficiente desse mundo tão cruel, meu coração está em pedaços, meu anjinho! Você se foi e deixou seu papai aqui e sem saber de nada não tive como te proteger”, escreveu. Juliano ainda afirmou que “jamais vai se perdoar por não ter conseguido proteger da maldade desse monstro”.

“Uma coisa eu te prometo minha filha amada, não vou deixar isso barato, porque o que ele fez com você foi covardia demais para ser feita com um anjinho inocente que não sabia se defender e que não sabia de nada do que estava acontecendo”, afirmou o pai.

Fonte: Pais&filhos