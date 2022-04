Pai usa as cinzas do filho em tatuagem para homenageá-lo: “Para ele correr comigo”

Um pai usou as cinzas do próprio filho falecido para fazer uma tatuagem em homenagem a ele. Kev Pitcher, de 47 anos, é corredor e contou ao Daily Mail que não estava preparado para seguir praticando sem a companhia do filho. Por isso, decidiu incluir “parte do menino” em desenho feito na perna.

Benny perdeu uma batalha contra o câncer no ano passado. Por isso, a tatuagem carrega os dizeres, “Você não precisa ter 1,83 para ser um super-herói”. Agora, Kev está inscrito em uma maratona contra o câncer, também em homenagem ao menino.

“Ele vai correr a maratona comigo. Ele vai entrar e sair da corrida ao meu lado”, declarou Kev, ao portal Daily Mail. “Um dos meus lemas é o que está escrito na tatuagem – afinal, você pode ser um cara enorme e mesmo assim ser tão fraco quanto alguém que está em uma maca de hospital“, declarou.

Benny faleceu no ano passado, após o diagnóstico de tumor cerebral. “Nós estávamos em uma viagem em família no feriado. Tudo parecia bem, até que Benny saiu de um passeio e parte do seu rosto estava caída. Dois dias depois, fomos informados que ele só teria mais 9 meses de vida”, relembrou, enfim.

Fonte: Pais&filhos