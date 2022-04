Padrasto de Eliza Samudio morre após semanas em estado vegetativo

O padrasto de Eliza Samudio, Hernane Silva de Moura, de 52 anos, morreu nesta quinta-feira (21) na Santa Casa de Campo Grande. O marido de Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza, estava internado há mais de 50 dias após diversas paradas cardiorrespiratórias. As informações são do G1.

Conforme Sônia, Hernane estava em estado vegetativo. A causa da morte não foi divulgada pelo hospital.

Hernane teve a primeira parada cardíaca em 1º de março e a reanimação durou 40 minutos. Após ser levado ao hospital, o homem teve uma nova parada de 20 minutos. Depois das paradas, o Hernane foi entubado.

Em 30 de março, o padrasto de Eliza recebeu alta da UTI e foi para o quarto do hospital. No entanto, dois dias depois ele teve uma nova parada respiratória e as consequências da falta de oxigênio no cérebro atingiram níveis irreparáveis. De acordo com a Santa Casa de Campo Grande, o paciente teve graves sequelas neurológicas.

Sônia e Hernane estavam casados há 27 anos. “No momento mais difícil da minha vida, que foi a perda da minha filha, ele foi um ombro amigo que me sustentou em minha jornada. Agradeço a Deus por ter me contemplado com um parceiro e companheiro sempre preocupado em não nos deixar faltar nada”, disse Sônia ao G1.

“Agora é um momento de dor mas, sei que em breve essa dor tomará forma de saudade, e resta a nós guardar os bons momentos que vivemos juntos”, afirmou a mãe de Eliza Samudio.

Arrecadação de dinheiro

De acordo com Sônia, o marido era o único provedor da família. Ela e Hernane assumiram a guarda de Bruninho, atualmente com 12 anos, após o desaparecimento de Eliza em 2010. O goleiro Bruno Fernandes foi condenado por homicídio triplamente qualificado e pelo sequestro e cárcere privado do filho, que na época era recém-nascido.

Conforme a mãe de Eliza, Bruno nunca pagou pensão alimentícia para o filho. Após o marido ficar em estado vegetativo, Sônia abriu uma arrecadação online para poder custear despesas. A meta de R$ 30 mil estipulada para a campanha já foi alcançada.

Fonte: IstoÉ