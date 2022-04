Oportunidades de desenvolvimento para o Acre é tema de palestra em Rio Branco

Estará em Rio Branco nesta segunda-feira, 2, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina Diniz, para ministrar a palestra As mudanças científicas e tecnológicas e as oportunidades de desenvolvimento para a região amazônica e para o Acre. O evento, aberto ao público, será às 15h30 no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), localizado na Av. Ceará, 3727, bairro Estação Experimental, e faz parte da segunda visita técnica da equipe do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para execução do projeto Diagnóstico Socioeconômico Acre 60 anos: passado, presente e futuro.

O Diagnóstico Socioeconômico do Acre 60 anos é um convênio assinado entre o Cedeplar, o governo do Estado do Acre e Tribunal de Contas do Estado (TCE), que visa identificar os limites, possibilidades e desafios para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Acre. O Cedeplar atualmente conta com mais 75 pesquisadores entre docentes, residentes e visitantes.

O diagnóstico de desenvolvimento econômico para o Estado do Acre, trabalhado no contrato com o Cedeplar, será desenvolvido em seis eixos temáticos: A história recente do Acre (quem somos; para onde vamos); Desenvolvimento regional/global (explorar papel da comunidade Andina); Mecanismos institucionais de desenvolvimento – o que restou? O papel das novas tecnologias no desenvolvimento (Biotecnologia + novas fontes de energia, foco local); Financiamento verde; e Diagnóstico produtivo das regiões. O estudo deverá ser concluído ainda em 2022.

Fonte: Agência Acre