“Operação Midas” cumpre mandados e apreende material de falsificação de dinheiro em Tarauacá

A operação tem por finalidade apreender notas falsas, equipamentos para falsificação de moeda, cadernetas e aparelhos celulares dos suspeitos que corroboram para comprovar a prática criminosa investigada.

Na ação policiais federais cumpriram 3 (três) mandados de busca e apreensão em endereços de cidadãos suspeitos de falsificar, fabricar ou alterar papel moeda em curso no país e associação criminosa, ilícitos previstos nos artigos 288, 289 e 291 do código penal, além do crime de corrupção de menores, art. 244 B do ECA.



A pena por esses crimes pode chegar a 12 anos de reclusão.

A origem do nome da operação faz referência ao Rei Midas da mitologia grega, famoso por sua ânsia gananciosa. A Polícia Federal dará continuidade às investigações.

Fonte: Acrenews