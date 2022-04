Operação conjunta resulta na morte de dois procurados pela justiça na fronteira do Acre

Um trabalho conjunto que iniciou na manhã deste sábado, dia 16, onde contou com o operativo do COE, CHOQUE/BOPE, GEFRON, 5º Batalhão, Polícia Penal, Polícia Civil, Bombeiros e helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), resultou em um confronto com dois foragidos da justiça em uma casa localizada no Bairro Leonardo Barbosa, no final da tarde.

Dois faccionados que estariam envolvidos diretamente em mortes registradas desde o mês de fevereiro passado, identificados como; Raimundo Castro de Oliveira e Sérgio Manoel Gadelha da Silva, foram cercados e resolveram não se entregar efetuando disparos contra os policiais que cercaram a casa.

Em resposta à agressão injusta, os policiais revidaram e balearam os dois que ainda foram levados com vida para o hospital regional, Raimundo Chaar. Tanto Raimundo quando Sérgio, não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no Pronto Socorro.

Os corpos foram disponibilizados à Polícia Técnica que irá levar ao IML na Capital para os procedimentos e depois liberar aos familiares. O delegado plantonista, Ricardo Castro e sua equipe já estão no caso e foram até o local para coletar dados e informações.

Momentos depois em uma coletiva, o tentente coronel Oliveira, da Polícia Militar, falou da Operação que vem acontecendo desde o início do mês, no intuito de tirar de circulação criminosos que vem disputando espaço na fronteira, além do registro de mortes e tentativa de homicídios.

“Não tem data para término da presença do Estado aqui na fronteira. Estaremos presente até quando for necessário para levar tranquilidade aos moradores e quero aqui, agradecer a atuação de todos os envolvidos, além do apoio e parceria da Força Policial boliviana no combate ao crime”, destacou o Coronel.

Foram apreendidos dois revólveres, sendo um calibre 32 e um 38, além de munição calibre 9 milímetros, que possivelmente seria do terceiro que saiu da casa momentos antes da chegada dos policiais.

Fonte: OALTOACRE