Ônibus tem problemas na marcha, perde controle e destrói parada de mototaxi em Cruzeiro do Sul

Na noite dessa segunda-feira (11), um ônibus de transporte privado trafegava no centro da cidade e, após perder o controle, bateu numa parada de mototaxistas na Av. 28 de setembro. O motorista informou que o veículo apresentou problemas mecânicos de imediato.

O fato ocorreu em frente uma agência bancária do município de Cruzeiro do Sul.

“Chegamos às 18 horas da tarde no local. Ainda tentamos controlar o veículo, colocando uma pedra nas rodas dianteiras, mesmo assim acabou descendo”, disse um mototaxista.

Segundo o motorista do ônibus, após ver o bloqueio em frente à Caixa, subiu a Av. 28 de Setembro em direção à rotatória da Av. Joaquim Távora. O ônibus então apresentou o problema no câmbio, e foi descendo lentamente de ré. Ele disse que pisou no freio enquanto descia, buscando controlar o veículo, porém não deu certo. “Para não bater em outros carros, fui em direção à parada”, explicou.