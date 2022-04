Onças Maiara e Maraísa vão ser apresentadas nesta quinta no Parque Chico Mendes

O Zoológico do Parque Ambiental Chico Mendes tem duas novas moradoras. Duas filhotes fêmeas de onças-pintadas (Panthera onca) serão apresentadas nesta quinta-feira à imprensa rio-branquense.

Elas foram resgatadas no município de Sena Madureira e doadas ao Parque pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros – CENAP/ICMBIO, centro responsável pelo manejo para conservação de espécies de mamíferos carnívoros que ocorrem no Brasil e com o apoio do CETAS/IBAMA/AC.

As oncinhas chegaram em dezembro de 2021, e ficaram no Setor Extra e Quarentenário do parque, recebendo os cuidados necessários da equipe técnica, formada pelos Tratadores, Biólogos e Médicos Veterinários, sendo transferidas para o recinto dos felinos de grande porte nessa terça-feira, dia 05 de abril.

A espécie de onça-pintada é considerada VULNERÁVEL pelo Ministério do Meio Ambiente e possui um “Plano de Ação para a Conservação da Onça-Pintada”, no qual o CENAP/ICMBIO tem um importante papel na condução desse plano em conjunto com os vários zoológicos, criadouros e institutos que estão comprometidos com a conservação desse grande felino.

As onças receberam o apelido carinhoso dos funcionários do parque de Maiara & Maraísa.

Fonte: Acrenews