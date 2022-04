OAB/AC realiza II Dialogando Sobre Autismo

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Autismo, realizará, na próxima sexta-feira, 29, às 19h, no auditório da instituição localizada na rua Alameda Ministro Miguel Ferrante, 450, bairro Portal da Amazônia, o II Dialogando Sobre o Autismo.

A palestra será ministrada por Giovana Reolon Brasil, psicóloga com ênfase em Clínica Analítica Comportamental, mestre em Psicologia- Análise do Comportamento Aplicada, formada em terapia ABA, Supervisora ABA do Núcleo de Intervenção Comportamental, experiência em intervenção ABA em indivíduos com

desenvolvimento atípico, atendimento a adultos e treinamento de pais. Os participantes terão certificado de 3h.

Para advogada e presidente da comissão, Leilane Campos a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoas com Autismo da OAB/AC zela pela observância dos direitos das pessoas com autismo defendendo direitos fundamentais de toda coletividade.

“As comissões da OAB são importantes ferramentas para os advogados, estudantes de Direito e para toda Sociedade, proporcionam projetos e ações atinentes ao dia a dia do advogado e de interesse da sociedade. Nesse sentido, em alusão ao Abril Azul – mês de conscientização sobre o espectro autista – a OAB/AC oferece uma palestra gratuita sobre uma das terapias para pessoas autistas: a Applied Behavior Analysis (ABA), em tradução livre: Análise do Comportamento Aplicada”, diz.

A palestra é gratuita e aberta a comunidade. Os interessados podem se inscrever no site: https://bit.ly/36DmtiR