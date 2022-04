O que fazer com a banana que está apodrecendo? 3 formas de utilizar e evitar desperdícios

Há algumas frutas e legumes que caem bem com tudo. Batatas, cenouras e bananas são exemplos clássicos de como uma mente criativa pode preparar um almoço delicioso utilizando apenas alguns itens encontrados na geladeira. A banana auxilia na regulação do humor e é benéfica para o sistema digestivo. Por isso, nós do Agro Notícias separamos um espaço em nosso blog para você aprender o que fazer com aquela banana que está apodrecendo.

A banana é a fruta mais consumida pelos brasileiros porque é rica em vitaminas, logo ela faz sucesso por onde passa. Pensando nisso, Karyn Bravo publicou no site da UOL uma matéria ensinando uma receita de bolo de banana. O seu apodrecimento ocorre como em qualquer outra fruta, ao passar do tempo ela adquire coloração escura e se amolece. Mas não jogue a frutinha no lixo, vamos te mostrar algumas ideias para que você não perca a sua banana que está apodrecendo.

Como manter a banana para não estragar?

Embora a banana que está apodrecendo tenha diversas utilidades, é bom manter a banana por mais tempo para que possa ser consumida de formas diferentes também. Por isso, é importante se atentar as dicas abaixo:

• Utilize sua geladeira, ela pode ser uma ótima aliada. Coloque seu cacho de banana dentro da geladeira;

• Congele as bananas;

• Armazene em locais frescos;

• Esprema frutas cítricas como limão ou laranja (nelas descascadas);

• Embrulhe as hastes em plástico-filme;

• Evite deixar perto de frutas como maçã.

Lembre-se que reações químicas ocorrem de maneira mais lenta a baixas temperaturas. Por isso, dentro da geladeira o processo de apodrecimento das frutas ocorre mais lentamente, então, sempre opte por guardar suas frutinhas que serão consumidas a longo prazo em locais com resfriamento. Além disso, espremer frutas cítricas pode ajudar na conservação da banana, pois há ácido cítrico em sua formulação.

O que posso fazer com banana madura demais?

Se você tem uma banana que está apodrecendo e não sabe o que fazer com ela, iremos te ensinar uma receita para você reaproveitar a sua frutinha. Para isso, reserve em mãos os seguintes ingredientes para a receita de bolo de banana:

• 3 ovos;

• 2 xícaras de chá de açúcar;

• 3 colheres de sopa de margarina;

• 4 bananas bem maduras amassadas;

• 1 xícara de leite;

• 1 pitada de sal (colher rasa de café);

• 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo (colocar aos poucos);

• 1 colher de sopa de fermento em pó.

Agora, com os ingredientes reservados, adicione os ingredientes em uma tigela, seguindo a ordem acima. Lembre-se que a farinha de trigo precisa ser acrescentada gradualmente, para que seja incorporada à massa de maneira devagar, após a massa adquirir consistência uniforme, acrescente o fermento. Posteriormente, separe uma forma untada com margarina e farinha e adicione a massa na forma untada.

Agora acrescente uma mistura de açúcar e canela na massa. Para isso, você irá precisar de 2 colheres de chá de açúcar e também de canela. Lembre-se de aquecer o forno a 180º de maneira prévia e asse por cerca de 1 hora. Mas caso você não se interesse por bolos, você também pode optar por fazer:

• Vitamina de banana;

• Bolinho de chuva recheado com banana;

• Sorvete de banana;

• Torta de banana.

Agora que você sabe o que fazer com aquela banana que está apodrecendo, aproveite para ensinar aos seus parentes e amigos para que não desperdicem mais e comecem a fazer deliciosas receitas, ou para que então consigam conservar a banana por mais tempo.

Fonte: É MAIS MT