O prêmio de R$ 3 milhões da Quina 5839, rende quanto no Nubank, em 1 mês?

João Pessoa, 28 de abril, por Alessandra Martins – A Quina, geralmente acumulada e hoje têm um prêmio milionário, de R$ 3 milhões e você têm 1 chance em 24 milhões no sorteio da Quina 5839. As dezenas sorteadas hoje são:

12-13-15-23-50

Até as 19h dá ainda para apostar nas Loterias online da Caixa e nas Casas Lotéricas só até as 17h. Confira aqui, mais detalhes sobre a Quina e demais jogos de hoje, na sessão de Loterias, do Diário Prime, onde você encontra os Resultados das Loterias da Caixa.

Quina 5839: Como jogar?

Para jogar na Quina, você pode usar as Casas Lotérica, usando o cartão próprio do jogo e registrar no atendimento, custa R$ 2,0 uma apostar mínima com 5 números. No entanto, você ainda pode jogar com mais dezenas ou comprar um, ou vários Bolões da Caixa.

Quem ganha na Quina 5839?

Portanto, ganham prêmios, aqueles que acertam 5, 4, 3 e 2 dezenas. Além disso, é possível concorrer com a mesma aposta por mais de um concurso, fazendo uma Teimosinha e o custo é o mesmo. Se não sabe quais números jogar, é só fazer uma Surpresinha.

Portanto, para receber o prêmio da Quina 5839, na Caixa, basta ter o bilhete premiado original, RG e CPF e apresenta-se diretamente ao gerente. O processo é simples o ganhador receberá o dinheiro em até 5 dias úteis. No entanto, se o prêmio foi inferior a R$ 1.903,38 pode ser recebido nas Casas Lotéricas.

Quanto rende R$ 3 milhões no Nubank?

Atualmente, o Nubank está disponibilizando aos usuários de sua conta digital, o valor de 12 % ao ano, sobre o valor investido, o equivalente a 1% ao mês. Isto é, o ganhador do prêmio de R$ 3 milhões da Quina de hoje, pode apenas, deixar o dinheiro investido no Nubank e garantir um rendimento anual de R$ 300 mil e com isso 30 mil por mês. Aproveite e Boa sorte.

