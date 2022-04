O CACHIMBO NÃO ERA DA PAZ: Droga, discussão e quase morte

Um homem identificado pelo nome de Sebastião Souza da Silva, de 35 anos, foi alvejado a tiros na rua Teodorico, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

De acordo com informações, Sebastião consumia entorpecente embaixo de uma pequena construção em madeira, na noite desta terça-feira, 19, quando foi surpreendido por outros homens, que armados, efetuaram diversos tiros na vítima.

Uma equipe de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas chegando ao local detectou a gravidade dos ferimentos e acionou a viatura 01 de suporte avançado, que conseguiu reanimar e entubar a vítima que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- (DHPP) estiveram no local e iniciação investigação.

Pelas imagens encontradas no local do crime, a polícia trabalha com tentativa de execução e que pode está relacionado ao tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa.

Vídeo: