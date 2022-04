Número de feridos no metrô de Nova York sobe para 23

O ataque a tiros no metrô de Nova York deixou ao menos 23 pessoas feridas na manhã desta terça-feira (12). Dez delas foram baleadas e outras 13 também ficaram feridas. A ação ocorreu em uma estação da região do Brooklyn.

Em entrevista coletiva, a governadora de Nova York, a democrata Kathy Hochul, afirmou que o incidente não está sendo investigado como ato terrorista e que o suspeito ainda não foi localizado. “A tranquilidade e a normalidade foram rompidas por um indivíduo frio, que não se importou com aqueles que agrediu.” Ainda assim, ressaltou ela, nenhum motivo pode ser descartado.

De acordo com a comissária do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, cinco dos feridos estão em estado grave, mas estável. Nenhum deles corre risco de morte, acrescentou.

Um levantamento de veículos locais aponta ainda que um total de 29 de pessoas com diferentes quadros ligados ao ataque teriam procurado os hospitais —com ferimentos causados por estilhaços e quedas, por exemplo; a maioria, no entanto, foi atendida na sala de emergência, tratada e liberada.

No início da noite, a polícia localizou no Brooklyn uma van de uma empresa de mudanças com placas do Arizona que poderia ter ligação com o caso —as chaves foram encontradas no metrô. O veículo, porém, estava vazio. Os agentes também encontraram uma arma 9 milímetros semiautomática e um outro revólver, uma machadinha e fogos de artifício.