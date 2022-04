Novos ares! Galvão Bueno deixa Globo e fecha contrato com empresa de Felipe Neto

Após anunciar sua saída da TV Globo, empresa que o consagrou como um dos maiores narradores do país, Galvão Bueno está em busca de novos ares para sua carreira. A Copa do Mundo no Qatar será o último trabalho de Bueno na emissora, que a partir daí estará se dedicando a um novo projeto na Play 9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme.

A ideia é que Galvão crie conteúdo para redes sociais, como Youtube e Twich. O contrato é longo, e vai até o final de 2026. Em entrevista para o jornal Propmark, ele declarou:

Não gosto do termo influenciador. Quero me tornar um publisher.

No Twitter, Felipe Neto vibrou com a novidade.

Fonte: Estrelando