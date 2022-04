Novo mamógrafo do Cecon será instalado nas próximas semanas

Com a instalação do novo aparelho de mamografia do Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), adquirido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a unidade passará a realizar 60 exames por dia. A data prevista para a instalação pela empresa responsável é dia 3 de maio.

A gerente do Cecon, Carina Hechenberger, explica que o aparelho, digital e de alta complexidade, necessita de uma adaptação especial: “Após toda a organização do serviço, quando estamos fazendo a retirada do aparelho antigo, vamos reorganizar a sala para a instalação do novo”, explicou.

Por ser digital, o novo mamógrafo exige uma estrutura física adaptada para a instalação. O Cecon, atualmente, tem uma capacidade de realização de 40 mamografias diariamente, de segunda a sexta, manhã e tarde.

“Com o novo aparelho nós vamos retornar a um atendimento com capacidade máxima para 60 exames por dia, nos horários de início e final da manhã [a definir] e também em um outro horário, às 15h”, pontuou Carina.

Caso algum paciente tenha sido agendado após a suspensão prévia do serviço, a equipe do Cecon entrará em contato telefônico com o paciente, para informar a nova data de atendimento.

Fonte: Agência Acre