NOTAS FAKES: PF prende mulher recebendo dinheiro pelos Correios e armada

Nesta quarta-feira (20) a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher, em razão de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e os Correios. Valendo-se de técnicas investigativas, identificaram um objeto postal remetido para suspeita com notas falsas.

Os Policiais Federais identificaram uma mulher como destinatária do produto proibido, após abordagem com abertura da correspondência na presença da suspeita foi confirmado a compra de notas falsas. A investigada confessou aos policiais a prática do crime.



Vale destacar ainda que, após buscas em sua residência, devidamente, autorizadas, a equipe policial identificou novas notas falsas e uma arma de fogo sem registro. Diante destas informações, a suspeita foi conduzida pelos policiais federais para a Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná/RO, oportunidade que foi autuada em flagrante pelo crime previsto no artigo 289 § 1º do Código Penal com pena de reclusão, de três a doze anos, e multa. Além disso, pela posse irregular de arma de fogo com Pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Fonte: Rondoniaovivo