NOTA DE PESAR

É com muito pesar que a família do senhor Jacinto Ferreira da Silva, de 77 anos, comunica o seu falecimento ocorrido no início da tarde deste sábado, 23, por volta das 12h45, em razão de causas naturais.

Seu Jacinto, era funcionário aposentado da Universidade Federal do Acre (Ufac), conhecido como massagista entre os anos 70 à 90 em times como Rio Branco Futebol Clube, Independência e Juventus.

O velório está sendo realizado na funerária São Francisco, localizado no bairro Bosque, em Rio Branco, ao lado da antiga Maria Farinha.

O sepultamento ocorrerá por volta das 10h de domingo, 24, no Cemitério São João Batista.