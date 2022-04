NOTA DE PESAR

É com bastante pesar que recebemos a notícia do falecimento do pastor Walter José, da Assembleia de Deus – Ministério Madureira. Ele, que era irmão do deputado Wagner Felipe, foi referência de fé, oração e dedicação entre os membros da igreja.

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, representando os 24 deputados, lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares, fieis da Assembleia de Deus Madureira e amigos do pastor Walter José para transmitir os mais sinceros sentimentos de solidariedade, rogando a Deus que conforte os corações enlutados.

Agência ALEAC