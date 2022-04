Noite no BBB22 tem Eslovênia saindo chutada e Paulo André se tornando líder da semana

Nessa edição do BBB22 teve eliminação de Eslovênia e Paulo André Líder

A edição do BBB22 desse domingo (03) foi bem animada. Começou com Eslovênia sendo eliminada com 80,74% e em seguida iniciou a prova que iria definir a liderança e também quem iria cair no paredão logo depois.

A prova do líder era de sorte. Sendo assim, os brothers saíam da mesma posição e a cada rodada escolhiam uma bolinha. Caso a cor da bolinha fosse amarela, a pessoa não andava. Bolinha branca avançava uma casa e vermelho duas casas. Dessa forma, vencia quem chegasse ao final do percurso primeiro que todos.

Após algumas rodadas, Gustavo, Arthur e PA foram para a fase final. Aqui, a pessoa que somasse mais pontos com seus respectivos envelopes iria se tornar o grande campeão. Com as somas, Paulo André atingiu a marca de 28 mil e se tornou o líder da semana. Além disso, ele ainda ganhou 100 mil reais.

ENTENDA DINÂMICA DO ÚLTIMO PAREDÃO

Eslovênia foi indicada pelo Líder da semana, Gustavo. Por causa de uma regra que havia sido adiantada por Tadeu Schmidt, ele também teve que indicar um dos “Monstros” para a berlinda. Entre Paulo André e Arthur Aguiar, ele escolheu P.A. Douglas foi pela casa.

Com isso e sem surpresa nenhuma, Eslô foi a eliminada da semana. Ela entra para lista de mais uma Lollipop eliminada da atração. Agora, só Eliezer para acabar com o grupo mais odiado da edição. Encabeçado por Jade, e seguido por Laís, Brunna, Bárbara, Larissa, Vyni, Rodrigo e Eslovênia.

BBB22 rende quantia milionária para a Globo

O reality show mal chegou na metade e já acumulou uma verdadeira fortuna à emissora dos Marinho. Em patrocínio, a atração, que tem uma enorme repercussão no país inteiro, garantiu mais de R$ 600 milhões para os cofres do grupo.

Mais uma vez, a temporada vem misturando famosos e anônimos no elenco. Nomes como Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André, Linn da Quebrada e Pedro Scooby estão confinados no Camarote. Tiago Abravanel desistiu do programa e Maria foi expulsa por agressão.

Fonte: Tv Foco