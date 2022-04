No quarto secreto do BBB22, Arthur Aguiar vigia Gustavo, fecha a cara e se irrita: “Eu que falei”

No quarto secreto, Arthur Aguiar se depara com Gustavo falando do Jogo da Discórdia e se irrita com brother

Na noite desta última terça-feira, 05 de abril, aconteceu o esperado “Paredão Falso” no BBB22. O público escolheu Arthur Aguiar, com 82,8% dos votos de aprovação, para que ele fosse direto para o cobiçado Quarto Secreto da casa mais vigiada do país.

Enquanto Arthur Aguiar recebeu todas as glórias, acreditando que havia sido eliminado de verdade do BBB22, Gustavo Marsengo computou 10,54% dos votos para ir para o quarto secreto, enquanto Lina decepcionou como favorita da atração com 6,26% dos votos. Eliezer foi inexpressivo na votação com 0,4%, um forte agravante para que seja um dos futuros eliminados.

Já na cadeira de Big Boss, Arthur Aguiar viu as reações dos colegas que comemoravam a permanência na casa, coitados! Eles acreditavam que um grande concorrente foi eliminado, mal sabem eles o que os aguarda. Na sala de controle, o Big Boss se irritou com Gustavo Marsengo.



Arthur Aguiar fica bravo ao vigiar as conversas de Gustavo Marsengo sobre ele (Reprodução/ Globo)

Enquanto analisava o comportamento dos colegas de confinamento do BBB22, Arthur Aguiar viu Gustavo falar sobre o “Jogo da Discórdia”, que aconteceu na última segunda-feira, 04 de abril, onde Arthur e Linn Da Quebrada chegaram a bater boca e o ator tentou provar que não é machista.

Por conta do fato, Gustavo relembrou e comentou: “Eu sempre falei aqui que o Jogo da Discórdia é a única chance que a gente tem de pegar o microfone e falar. E é um risco, porque você pode falar algo muito bom ou se arriscar e acabar jogando tudo por água abaixo”, disse Gustavo.

Notando que Gustavo estava expondo um pensamento dele, Arthur Aguiar no quarto secreto vigiando a situação deixou de sorrir, mudou a expressão, cruzou os braços e disparou um adendo: “Mas quem disse isso aí primeiro fui eu, não você, né, Gustavo?”, disse o ex-Rebelde.

POSIÇÃO DE PODER

Dentro do quarto secreto para fazer o que todo fã de BBB sempre quis, ou seja, bancar o Big Boss, Arthur Aguiar causou nos primeiros momentos na posição de poder, desde cortar a água da casa, mandar os brothers pra Xepa, dar um cooler aos colegas, fato que ele já fez e muitas outras coisas que acontecerão.

O quarto secreto chegou ser chamado de “quarto preto”, porque o verdadeiro Big Boss, Boninho, comentou muito sobre esse tal quarto preto antes mesmo da vigésima segunda edição do Big Brother Brasil se iniciar. Lembrando que o quarto secreto tem todas comodidas, desde cadeira gamer, mesa com comandos a serem ativados e muito luxo no melhor estilo neon e escuro.

Fonte: Tv Foco