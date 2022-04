No Juruá, pessoas com fibromialgia devem fazer cadastro para receber carteirinha de atendimento prioritário

Desde o dia 23 de junho de 2021 , pessoas com fibromialgia passaram a ter atendimento preferencial nos estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e empresas privadas acreanas.

A síndrome da fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga (cansaço), sono não reparador (a pessoa acorda cansada) e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com FM é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas.

A partir do dia 18 de abril, a secretaria de saúde de Cruzeiro do Sul, estará fazendo o cadastro, para que portadores de fibromialgia, tenham direito a carteirinha de prioridade de atendimento.

Como solicitar a carteira?

Os portadores da doença, devem se dirigir a secretaria municipal de saúde, que fica localizada na Av. Copacabana, 56 – Cruzeiro do Sul – AC, 69980-000, a partir do dia 18 de abril, das 07h às 12h.

Os documentos necessário para o cadastro são: