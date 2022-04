No Juruá, Forças de Segurança procuram presos que fugiram, um deles lavador de carros da frota do Iapen

Equipes das Forças de Segurança de Cruzeiro do Sul e regiões estão em busca de dois detentos que fugiram do Presídio Manoel Neto, em Cruzeiro do Sul. Alexandre Silva Martins escapou da Unidade no último dia três, o preso trabalhava na lavagem da Frota de veículos do IAPEN, mas ao realizar uma manobra teria batido uma caminhonete. A partir daí Alexandre fugiu.

Já o detento Francisco Cristiano da Silva Machado escapou da Unidade Manoel Neri na tarde de sexta-feira, 8, ele trabalhava no setor de faxina do presídio. As circunstâncias da fuga não foram divulgadas. Equipes especializadas do IAPEN fazem buscas nas áreas rural e urbana.

Fonte: AcreNews