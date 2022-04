No Bujari, Jenilson Leite visita lideranças e divulga Carta ao Povo Acreano

O pré-candidato ao Governo do Acre, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), visitou o município de Bujari, neste domingo (10). “Andamos pelo município para ouvirmos a população que compartilhou seus anseios, e também falamos de sonhos, esperança e dos nossos projetos de Governo para que o Acre tenha progresso”, disse.

Jenilson também distribuiu aos munícipes a Carta ao Povo Acreano, documento lançado com o objetivo de levar ao conhecimento da população seus desejos de mudança para o estado e uma mensagem de esperança para um futuro próximo.

Acompanhado de dirigentes do PSB, Jenilson visitou algumas lideranças comunitárias para ouvir as demandas e entender como é possível ajudar melhor a população daquele município.

“Aproveitamos a oportunidade e visitamos lideranças importantes do município, dentre elas, os amigos Jacaré, que já foi vereador e vice-prefeito, e o ex-vereador Márcio. Também batemos um papo com o Francisco Mendes, ex-prefeito de Manoel Urbano, e encontramos com o professor Mário e a vereadora Aparecida”, explicou.

Com uma candidatura a Governo do Estado posta e crescendo nas pesquisas de intenção de votos, Jenilson aposta no diálogo para construção de seu plano de Governo.

“É dialogando assim que podemos entender os problemas do nossos municípios para buscar soluções efetivas para a vida das pessoas. Sabemos que há um longo caminho para percorrer, mas temos disposição para trilhar”, afirma Leite.

