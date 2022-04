No Alto Acre, força-tarefa/Sejusp define ações para este final de semana  

Com o objetivo de planejar as ações e operações para este final de semana, integrantes da força-tarefa deslocada à Região do Alto Acre pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no último dia 5, reuniram-se na manhã desta sexta-feira, no 5º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Brasileia.

De acordo com o Diretor Operacional da Sejusp e coordenador da força-tarefa, coronel Ulysses Araújo, “as forças locais e reforços da Polícia Militar, Policia Civil, Policia Penal, BOPE, Gefron e CIOPAER, juntamente com os demais integrantes que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) continuam, diuturnamente, buscando a diminuição da violência naquela região”.

Em breve análise sobre o trabalho da força-tarefa na região, Ulysses Araújo asseverou que “as ações integradas das forças de segurança pública estão surtindo um efeito positivo, pois as ações preventivas. A presença policial, as ações mais contundentes, que restaram em cumprimentos de mandados, busca e apreensão, além da neutralização de alvos da mais alta periculosidade, trouxeram novamente uma sensação de segurança no Alto Acre”.

“Por determinação do Secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar, vamos manter as operações e as ações, combatendo o crime, sempre rogando que Deus continue nos abençoando nessa árdua jornada de servir, proteger e cuidar da nossa população”, finalizou o diretor operacional da Sejusp.

