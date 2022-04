No Acre, número de divórcios aumenta 27% entre 2020 e 2021 e estado fica entre as maiores taxas do país

Em 2021, 236 casais se divorciaram nos cartórios do Acre, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil (CBN), que reúne os tabelionatos de notas de todo o país. Os dados não incluem os divórcios judiciais. Em 2020 foram realizados 186 divórcios contra 236 em 2021, um aumento de 27%.

Os números do estado foram considerados pelo CNB como ‘acentuados’. Além do Acre, aparecem na lista o Amapá (33%), Pernambuco (26%), Roraima (19%) e o Distrito Federal, que liderou o crescimento dos divórcios no ano passado, com uma alta de 40%, para 2.583.

Mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios do Brasil em 2021 – um número recorde, segundo o CNB. De janeiro a dezembro, foram 80.573 divórcios, uma alta de 4% em relação aos 77.531 registrados em 2020 e o maior número da série iniciada em 2007 (quando foram anotados 22.195 divórcios nos cartórios).