Seria cômico se não fosse trágico, mas um empresário dono de um posto de combustíveis localizado na BR-317, nas proximidades de Brasiléia, no interior do Acre, precisa por cadeado no rolo de papel higiênico para evitar furtos.

O servidor público Jader Maia fez um post nas redes sociais se mostrando surpreso com o que viu ao entrar no banheiro.

“Um país onde vemos uma cena dessa não tem como dar certo. Fiz esse registro num determinado posto na Estrada de Brasiléia”, escreveu.

Fonte: YacoNews