No Acre, botija de gás de cozinha ultrapassou os R$ 125 reais no mês de março

Levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) apontou que o preço do botijão de gás de 13 kg chegou a variar mais de R$ 29,00 nos últimos 12 meses no Brasil. A média nacional é de R$ 109,31 por uma botija de 13 kg de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

De acordo com os dados da autarquia, o Acre (AC) foi inserido na lista das cinco unidades federativas que o valor médio do gás de cozinha superou os R$ 120 reais, em um ano. A lista é composta pelo AC, Amapá (AP), Mato Grosso (MT), Rondônia (RO) e Tocantins (TO).

No extrato de dezembro de 2021, o Acre vendia em média a botija de gás por R$ 117,15. No mês de janeiro de 2022 o valor ficou em R$ 117,34. Em fevereiro, o preço foi de R$ 117,38. Já em março, a média foi de R$ 125,46.

De acordo com o estudo, mesmo com o anúncio da Petrobras em reduzir, no dia 9 de abril, em 5,58% o preço do gás vendido às distribuidoras, o consumidor ainda não sente a diferença.

Fonte: Acrenews