No Acre, 16 armas de fogo foram apreendidas no decorrer da semana

Escopetas, pistolas e revólveres. Foram ao todo 16 armas de fogo de diferentes calibres, algumas delas de fabricação artesanal, apreendidas pela Polícia Militar do Acre (PMAC) em diferentes municípios do Estado, nos últimos 7 dias.

As apreensões foram fruto de abordagens a suspeitos, denúncias e operações desencadeadas com o fim de coibir a violência e reduzir a prática delituosa, tanto na capital quanto nos municípios do interior, em áreas urbanas e rurais. Do total, 7 foram apreendidas em Rio Branco, 6 no município de Senador Guiomard, 2 no Bujari e uma em Cruzeiro do Sul.

Segundo o Comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes da Silva, o número expressivo é resultado de muito trabalho e comprometimento da tropa, que tem causado prejuízo substancial para as organizações criminosas que atuam no Estado.

Fonte: Ascom/PMAC