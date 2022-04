Nigeriano condenado por tráfico internacional de drogas é preso pela PF

A ação se deu em cooperação com o Oficialato de Ligação da Polícia Federal do Brasil em Georgetown, com o apoio da Special Organised Crime Unit (SOCU), agência de combate ao crime organizado da Guiana e da Interpol na Guiana .

Com a descoberta do paradeiro dele na Guiana, o Oficialato de Ligação da Polícia Federal do Brasil naquele país iniciou tratativas junto às autoridades guianenses para a entrega do preso no Brasil, o que ocorreu nesta quinta-feira quando o mandado de recaptura foi cumprido por agentes da PF que atuam em Roraima.