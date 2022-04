Neurocirurgiões explicam agitação de Rodrigo Mussi em UTI. Entenda

A equipe de Rodrigo Mussi atualizou o estado clínico do ex-BBB22, nesta segunda-feira (4/4), e revelou que a recuperação dele segue lenta, porém o influenciador conseguiu apertar o dedo do irmão Diogo e está muito agitado no leito do hospital. A coluna LeoDias conversou com neurocirurgiões para entender mais sobre este processo e descobriu que esta agitação de Rodrigo é natural durante o processo de extubação.

Doutor Wanderley Cerqueira, neurocirurgião em São Paulo, externa que ao longo da extubação do ex-BBB 22, a equipe médica e de enfermeiros observarão com frequência estes movimentos mais rápidos de Rodrigo pois o corpo humano tende a reagir de forma mecânica neste momento. “Essa agitação é natural e acontece de forma mecânica. Rodrigo Mussi foi e segue sedado e intubado para que o corpo pudesse resistir aos processos cirúrgicos, cateteres intracranianos e à intubação. Passada a operação vêm a observação e o processo de extubação (retirada do tubo de oxigênio da traqueia), o qual ele vai passar paulatinamente, o que provoca essa agitação dele”, disse o médico.

Wanderley explica que até que toda a sedação seja abstraída do organismo do paciente, esses movimentos quase que “involuntários” serão frequentes: “Veja bem, todo o processo médico, fora o politrauma causado no acidente de carro, é muito invasivo e é normal que o corpo, conforme as doses de sedação diminuem, tenha essa ‘vontade’ de reagir, de se movimentar e expulsar todo o equipamento estranho que está no corpo”.

A coluna conversou também com o Dr. Custódio Michailowsky Ribeiro, médico neurologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo: “Ele foi submetido a cirurgia e isso aumenta a pressão intracraniana, mas o cérebro segue funcionando. Ele (Rodrigo Mussi) está intubado para controlar essa pressão cerebral e com isso, o ‘cérebro hiberna’ e com o passar dos dias, é preciso diminuir as doses de sedação durante o processo de extubação. E é normal o paciente despertar agitado. O tubo na traqueia no hospital incomoda muito e isso traz também irritação ao paciente”.

Dr. Custódio avalia como positiva esta reação do ex-BBB Rodrigo Mussi. “Só pelo fato dele apertar a mão e mexer as pernas é porque ele tem consciência e segue sem déficit. Isso é positivo, pois não houve lesão no parênquima cerebral (tecido do cérebro), o que faz com que o prognóstico dele seja muito bom. Ele é jovem, a cirurgia foi bem sucedida e aos poucos a sedação vai diminuindo. Se a pressão craniana não piorar, o processo de extubação seguirá. Essa agitação é normal na rotina médica”, finalizou o neurologista.

Por Metrópoles