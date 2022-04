NAUFRÁGIO: Draga afunda no rio Madeira e três pessoas morrem afogadas

O Corpo de Bombeiros foi acionado para continuar as buscas pelas outras duas vítimas nesta segunda-feira (04).

O naufrágio de uma draga que acabou na morte de três pessoas aconteceu no final de semana no rio Madeira, região do distrito de São Carlos, em Porto Velho (RO).

Na noite de ontem (03) o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo de Alex Silva, uma das vítimas do afogamento.

O Rondoniaovivo apurou que a lança de sustentação da draga teria quebrado e isso teria provocado o tombamento e consequentemente o naufrágio da embarcação.

Na hora do acidente na madrugada de sábado (02) pelo menos 10 pessoas estavam na draga. A cozinheira de prenome Gigliane, um outro trabalhador conhecido como Joaquim Alves e Alex Silva acabaram desaparecendo no rio Madeira junto com a embarcação.

Mergulhadores particulares conseguiram localizar o corpo de Alex Silva após intensas buscas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para continuar as buscas pelas outras duas vítimas nesta segunda-feira (04).

Fonte: Rondoniaovivo